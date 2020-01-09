Redmi Note 8 Pro вышел в красной расцветке

2020-01-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [107]
Буквально вчера известный информатор Мукул Шарма сообщил о скором выходе смартфона Redmi Note 8 Pro в новой красно-оранжевой расцветке, а уже сегодня китайский производитель выпустил новинку в продажу. Аппарат в цвете Orange Twilight продается в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене в 200 и 230 долларов. Напомним, что представленный больше четырех месяцев назад Redmi Note 8 Pro уже усел разойтись тиражом в более чем 10 миллионов экземпляров, несмотря на критикуемый некоторыми процессор MediaTek Helio G90T. Выход новой версии наверняка подстегнет продажи.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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