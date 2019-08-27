Redmi Note 8 Pro впервые показали с передней стороны

В сети наконец-то появилось первое изображение смартфона Redmi Note 8 Pro, которое демонстрирует переднюю панель устройства. На опубликованных ранее официальных рендерах смартфон демонстрировался исключительно сзади. Что до передней панели, отметим старый добрый каплевидный вырез для 20-Мп фронтальной камеры, узкие боковые рамки и очень узкую нижнюю рамку. Если нижняя рамка действительно окажется настолько тонкой, то это будет большим прогрессом по сравнению с Redmi Note 7 Pro. Напомним, что официальный анонс смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro запланирован на 29 августа.