Redmi Note 8 с 64 Мп камерой

Смартфон назовут Redmi Note 8. И вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) даже показал его вживую.

Дизайн смартфона разглядеть, конечно, не удалось, зато акцент сделали на главной особенности — камере. Основная камера здесь состоит из четырех модулей, главный из них — тот самый 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1. А вот выдвижной фронтальной камеры не видно — скорее всего, она спрячется в вырезе.

На основе этого видео уже сделали рендер Redmi Note 8, и он очень похож на OnePlus 7 Pro, если отбросить «лишний» модуль камеры.

Глава Redmi говорит, что серийное производство началось еще пару недель назад. Когда именно состоится презентация — неизвестно, но это точно будет скоро.