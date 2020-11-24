Redmi Note 8 все же получит Android 11

Вышедшие в прошлом году под управлением Android 9 смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro недавно обновились до Android 10, а вот апдейт до Android 11 изначально не входил в планы Xiaomi. Сегодня сетевые источники сообщили о том, что китайский производитель передумал и уже тестирует Android 11 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Разумеется, пока неизвестна даже ориентировочная дата выхода обновления.

Напомним, что Redmi Note 8 характеризуется 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.