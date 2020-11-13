Redmi Note 9 4G получит быструю зарядку на 22,5 Вт

Как известно, смартфоны линейки Redmi Note 9 еще не вышли в Китае, в то время как в остальном мире они пользуются немалой популярностью. Сегодня сетевые источники раскрыли некоторые подробности о китайской серии Redmi Note 9, которая будет заметно отличаться от глобальной. Утверждается, что помимо моделей Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro с поддержкой сетей 5G, китайский производитель представит модель Redmi Note 9 4G. По данным китайского ведомства 3C, смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Его предшественник Redmi Note 8, напомним, имеет поддержку быстрой зарядки на 18 Вт.

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