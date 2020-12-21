Redmi Note 9 4G с 256 ГБ памяти вышел в Китае

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу топовую версию смартфона Redmi Note 9 4G, которая может похвастаться 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Её цена составляет 230 долларов. Также аппарат стал доступен в Поднебесной в новой, оранжевой, расцветке.

Напомним, что Redmi Note 9 4G оснастили фирменной оболочкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9 4G
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