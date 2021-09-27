Redmi Note 9 Pro 5G обновили до MIUI 12.5 Enhanced

Компания Xiaomi выпустила фирменную оболочку MIUI 12.5 Enhanced для смартфонов Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 10 5G. Помимо всех нововведений и улучшений апдейт привносит сентябрьский патч безопасности Android. Когда обновление выйдет для Xiaomi Mi 10i и Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G на других рынках) и Redmi Note 10T 5G и Poco M3 Pro 5G (переименованный Redmi Note 10 5G), пока не сообщается.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro 5G получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, аккумулятор ёмкостью 4820 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.