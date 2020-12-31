Redmi Note 9 Pro 5G уже продают со скидкой

Магазин Giztop сделал скидку в 30 долларов на китайскую версию смартфона Redmi Note 9 Pro, которая доступна с китайским и английским языками. Теперь версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти доступна по цене в 270 долларов. Giztop доставляет товары почти по всему миру, но, к сожалению, к России это не относится.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro 5G оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основной квадрокамерой с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.