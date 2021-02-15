Redmi Note 9 Pro Limited Tide Box получил 8/256 ГБ памяти

Компания Redmi объявила о выходе специальной версии популярного смартфона Redmi Note 9 Pro, которая получила название Redmi Note 9 Pro Limited Tide Box. Данное название может похвастаться красной упаковкой и, разумеется, конфигурацией памяти – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Ранее аппарат был доступен в вариантах на 6/128 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro оснащается также 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9 Pro Limited Tide Box
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