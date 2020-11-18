Redmi Note 9 Pro получает обновление Android 11 в Индии

Xiaomi первоначально выпустила Redmi Note 9 Pro в Индии в марте месяце. Позже смартфон был анонсирован для других мировых рынков под названием Redmi Note 9S. Телефон был выпущен с MIUI 11 на базе Android 10 и только недавно был обновлен до MIUI 12. Теперь он даже начал получать обновление Android 11 в Индии.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi начал выпуск долгожданного обновления MIUI 12 для Redmi Note 9 Pro в Индии. Теперь некоторые пользователи Redmi Note 9 Pro в Индии также начали получать обновление Android 11. Новое обновление системы имеет номер сборки V12.0.1.0.RJWINXM . В настоящее время он находится на стадии стабильной бета-версии и поэтому доступен только избранным пользователям.

Тем не менее, поскольку глобальный Redmi Note 9S - это в основном то же устройство, он также должен очень скоро начать получать обновление Android 11.