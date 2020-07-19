Redmi Note 9 получит версию на 6/128 ГБ памяти

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Redmi готовит к выходу новую версию смартфона Redmi Note 9, который изначально был доступен в вариантах с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Новая версия сможет похвастаться 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Redmi Note 9 также оснащается квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, производительной платформой MediaTek Helio G85, аккумулятором емкостью 5020 мАч, модулем NFC, ИК-излучателем, слотом для карт памяти microSD, нанопокрытием, отталкивающим капли воды, и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
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