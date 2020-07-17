Redmi Note 9 слили в сеть

Мы уже привыкли к тому, что пользователи получают информацию о смартфоне еще до того, как его официально анонсируют и отправят в продажу. Вероятно, в случае с Redmi Note 9 ситуация получилась даже более патовая, так как все характеристики гаджета уже в сети и пользователь может с ними ознакомиться. Преимущество данного решения в том, что пользователь может заранее понять, нужен ли ему гаджет, после чего просто пойти в магазин и оформить предварительный заказ или даже купить устройство сразу. Вот только это пока что смартфон только для Индии, тогда как информации о продажах у нас или хотя бы о стоимости нет. Будем ожидать полноценного релиза и тогда можно будет уже говорить о различных преимуществах или недостачах нового гаджета.