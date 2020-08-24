Redmi Note 9S получил глобальную прошивку MIUI 11.0.11.0

Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную прошивку MIUI 11.0.11.0 на основе операционной системы Android 10 для смартфона Redmi Note 9S. Апдейт привносит оптимизацию и повышенную стабильность работы смартфона, а также добавляет патч безопасности Android.

Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.