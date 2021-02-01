Redmi Note 9S только что получил Android 11

Xiaomi наконец-то приступила к выпуску обновления Android 11 для глобальной версии Redmi Note 9S. Стоит уточнить, что смартфон Note 9S продается в Индии как Redmi Note 9 Pro — он был официально представлен в ноябре 2020 года. Обновление с номером сборки V12.0.1.0.RJWMIXM на текущий момент развертывается лишь для некоторых пользователей Redmi Note 9S. Это связано с тем, что обновление в настоящее время находится на стадии «стабильного бета-тестирования». Xiaomi обычно тестирует прошивку около недели, прежде чем подтвердить, что в сборке нет критических ошибок. Это обновление весом около 2,5 ГБ и обновляет Android до последней версии на текущий момент. Напомним, это устройство уже получило обновление MIUI 12, так что теперь смартфон официально более свежий.

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