Redmi Note 9T 5G официально представлен

Китайский технологический гигант Xiaomi официально выпустил Redmi Note 9T 5G, который является глобальным вариантом Redmi Note 9 5G, недавно запущенный в Китае. Xiaomi Redmi Note 9T 5G оснащен 6,53-дюймовым дисплеем типа IPS с разрешением FHD (1080p). На тыльной панели гаджета расположена система из четырех камер, достаточно продвинутая и качественная. Дисплей может похвастаться яркостью в 450 нит и стандартной частотой обновления 60 Гц. За основу производительности Redmi Note 9T 5G взят процессор MediaTek Dimensity 800U в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Устройство также поставляется с вариантами хранилища на 64 ГБ или 128 ГБ. А ещё компания анонсировала Redmi 9T с чипсетом Qualcomm, но это менее интересный гаджет.