Redmi Turbo 3 показали на рендерах

В сеть утекли качественные изображения и первое живое фото смартфона Redmi Turbo 3, официальная презентация которого состоится уже в текущем месяце. Отметим наличие необычно расположенных модулей тройной основной камеры, круглой светодиодной вспышки и надписи, подтверждающей 200-Мп главным модуль с оптической стабилизацией изображения. Также можно заметить упоминание объектива с диафрагмой f1.65.

Ранее стало известно, что Redmi Turbo 3 оснастят новой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.