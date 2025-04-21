Redmi Turbo 4 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который будет представлен уже 24 апреля. Судя по рендерам, аппарат получит овальный блок основной камеры с двумя модулями, заднюю стеклянную панель и плоскую рамку из авиационного алюминиевого сплава. Ранее производитель подтвердил наличие плоского 6,83-дюймового дисплея с разрешением 1,5K, рамками с трех сторон толщиной 1,5 мм и подбородком толщиной 1,9 мм. Инсайдеры приписывают грядущей новинке батарею ёмкостью 7500 мАч и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.