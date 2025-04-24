Redmi Turbo 4 Pro получил аккумулятор на 7550 мАч

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который может похвастаться характеристиками субфлагманского устройства по невысокой цене.

Итак, новинку оснастили 6,83-дюймовым плоским экраном OLED с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 3840 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c производительностью более 2,4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, двухконтурной 3D-системой охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 7550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной зарядок, металлической средней рамкой из авиационного алюминиевого сплава, корпусом толщиной 7,98 мм, модемом 5G, стереодинамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Смартфон оценен от 280 до 420 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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