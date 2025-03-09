Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор на 7550 мАч

Инсайдер Experience More поделился обновленными подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству приписывают наличие еще не представленной официально однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Elite, 6,8-дюймового плоского дисплея с разрешением 1,5K, батареи ёмкостью 7550 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Ранее сообщалось о селфи-камере на 20 Мп, сдвоенной тыльной камере с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), а также ОС Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0.

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