Redmi Turbo 4 Pro вышел в новой расцветке

Компания Xiaomi объявила о выпуске на китайский рынок новой версии смартфона Redmi Turbo 4 Pro, которая имеет расцветку Rose Gold. Ранее аппарат был выпущен в черном, белом и зелёном цветовых вариантах. Цена новинки составляет эквивалент от 265 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ до 420 долларов за топовую конфигурацию с 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также получил 6,83-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (2400000 баллов в AnTuTu), двухконтурную 3D-систему охлаждения, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7550 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 22,5 Вт соответственно, металлическую среднюю рамку из авиационного алюминиевого сплава, корпус толщиной 7,98 мм, модем 5G, стереодинамики, а также полноценную защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).