Redmi Turbo 4 снова лидер субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов субфлагманского ценового сегмента. Первое место снова досталось Redmi Turbo 4 на основе MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который набирает 1873527 баллов. Второе место занимает iQOO Z10 Turbo с на Dimensity 8400 с 1570289 баллов, а третье – OPPO Reno14 Pro с процессором Dimensity 8450 и 1524982 баллами. Также в десятку вошли модели Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max), Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra), OPPO Reno14 (Dimensity 8350), OPPO Reno13 Pro (Dimensity 8300-Ultra), OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450), Motorola Edge 60 Pro (Dimensity 8350) и OPPO Reno13 (Dimensity 8300-Ultra).

OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мА…
Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdra…
iPhone 17 Air не будут продавать в Китае…
Флагманская презентация Apple под названием «Awe Dropping» будет сосредоточена вокруг модели iPhone 17 Ai…
В сеть утекли промо-материалы Google Pixel 10…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал официальные промо-изображения смартфонов Google P…
Складной iPhone получит батарею на 5500 мАч…
Аналитики мобильного рынка уже представили предварительные характеристики будущего складного iPhone, одна…
Samsung Galaxy A17 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона S…
Бюджетный смартфон Redmi 15 5G готов к выходу …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились упоминания о бюджетном смартфоне Redmi 15 5G, что может говорить…
Складной смартфон Huawei Nova Flip S готов к выходу…
Компания Huawei уже в ближайшие недели представит складной смартфон Nova Flip S, который сохранит дизайн …
Представлен защищенный смартфон Ulefone RugKing…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью RugKing, одной из особенностей котор…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor