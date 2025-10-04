Redmi Turbo 4 снова лидер субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов субфлагманского ценового сегмента. Первое место снова досталось Redmi Turbo 4 на основе MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который набирает 1873527 баллов. Второе место занимает iQOO Z10 Turbo с на Dimensity 8400 с 1570289 баллов, а третье – OPPO Reno14 Pro с процессором Dimensity 8450 и 1524982 баллами. Также в десятку вошли модели Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max), Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra), OPPO Reno14 (Dimensity 8350), OPPO Reno13 Pro (Dimensity 8300-Ultra), OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450), Motorola Edge 60 Pro (Dimensity 8350) и OPPO Reno13 (Dimensity 8300-Ultra).