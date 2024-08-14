Redmi Turbo 4 засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Redmi Turbo 4, который еще не был представлен официально. Устройство фигирует под модельным обозначением 2412DRT0AC, которое предназначено для китайского рынка. В международную продажу аппарат выйдет по названием POCO F7.

Напомним, что выпущенный в апреле этого года предшественник в лице Redmi Turbo 3 оснащается сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и на 8 Мп (сверхширик), суббфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 500 нит и пиковой яркостью 2400 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой от влаги (IP64) и стереодинамиками.
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