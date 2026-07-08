Redmi Turbo 5 очень хорошо продается

Сетевые источники раскрыли подробности о продажах смартфонов серии Redmi Turbo 5, которые были представлены в начале этого года. Утверждается, что на данный момент были реализовано более 2 миллионов Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max. Также сообщаются результаты продаж серии Redmi K90. Базовая модель разошлась в количестве 2,39 миллиона штук, Redmi K90 Max 413 тысяч, а Redmi K90 Pro Max —725 тысяч экземпляров.

Напомним, что REDMI Turbo 5 оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500-Ultra c максимальной частотой 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MP8, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.