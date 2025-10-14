Redmi Turbo 5 получит огромный аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представленном официально смартфоне Redmi Turbo 5, который выйдет на глобальный рынок под предварительным названием Poco X8 Pro. Итак, устройству приписывают наличие плоского OLED-экрана с разрешением 1,5K, скруглёнными углами и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором вместо оптического, аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Ultra.