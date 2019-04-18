Redmi Y3 выйдет со стильным корпусом

Длительное время китайские компании без зазрения совести копировали дизайн яблочного флагмана и все было довольно скучно. Ведь если у iPhone с его дорогими материалами все выглядело более-менее красиво, то с дешевым пластиком у китайцев получалась настоящая беда. Благо, теперь бренды мирового уровня из Китая спокойно запускают свои устройства в новом дизайне корпуса. Например, есть Redmi Y3, который совсем скоро будет представлен, и у него тыльная сторона полностью выполнена из градиента. Это очень большой плюс на тот случай, если вы хотите получить от смартфона не только производительную начинку, но и привлекательный внешний вид. Будем ждать релиза и надеяться, что с начинкой у новинки тоже все будет более-менее хорошо.