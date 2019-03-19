Redmi анонсировал полностью беспроводные наушники AirDots погружного типа

Представлены полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots погружного типа, которые поддерживают беспроводную связь Bluetooth 5.0. Новинка оснащена сенсорными органами управления и 7,2-миллиметровыми излучателями. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает четырех часов. Специальный зарядный футляр со встроенным аккумулятором емкостью 300 мА.ч обеспечивает время до 12 часов. Весит устройство 4,1 грамма. Стоимость наушников составляет около 15 долларов.