Redmi анонсировала игровой ноутбук серии Redmi G

Производитель смартфонов Redmi анонсировала свой первый игровой ноутбук Redmi G. Ноутбук предлагает высокую производительность для своей стоимости.

Ноутбук Redmi G будет оснащен 16,1 дюймовым дисплеем с тонкими рамками. При разрешении 1080p частота обновления составляет 60 Гц и до 144 Гц, в зависимости от комплектации. Линейка Redmi G укомплектуются процессорами Intel i5 и i7. Графический процессор представлен компанией NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe x4 NVMe на 512 ГБ для хранения. Ноутбук оснащен поддержкой улучшения звука DTS: X Ultra. Модель имеет хорошую систему охлаждения.

Стоимость ноутбуков серии Redmi G начинается от 765 долларов.