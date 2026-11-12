Redmi готовит смартфон на 12000 мАч

Компания Redmi уже работает над смартфоном с аккумулятором большей ёмкости, чем у флагманского Redmi K100. Надёжный инсайдер сообщает, что аккумулятор ёмкостью 12000 мАч уже прошёл этап планирования массового производства. По данным источника, новая батарея предназначена для смартфона среднего или высокого ценового сегмента, при этом конкретная модель пока не называется. Кроме того, Redmi якобы разрабатывает ещё более ёмкий аккумулятор. Сейчас компания оценивает возможность использования батареи на 13000–14000 мАч. Если проект получит одобрение, её массовое производство может начаться уже в следующем году, однако окончательное решение пока не принято.

Стоит отметить, что компания Redmi стремительно увеличивает ёмкость аккумуляторов своих смартфонов в последнее время — в январе Redmi Turbo 5 Max вышел с батареей на 9000 мАч, которая на тот момент стала самой ёмкой среди устройств бренда. К октябрю показатель вырос до 10000 мАч в Redmi K100. Так что потенциальный смартфон с аккумулятором на 12000 мАч превзойдёт Redmi Turbo 5 Max сразу на 3000 мАч менее чем за год. Впрочем, это не единственные модели Redmi, для которых ранее прогнозировали аккумуляторы повышенной ёмкости. Согласно предыдущим утечкам, Redmi Turbo 6 Max может получить батарею более чем на 10000 мАч, а Redmi Note 17 Pro Max — аккумулятор примерно на 10000 мАч. Это позволит реализовать высокую длительность автономной работы, что довольно важно для конечного потребителя.