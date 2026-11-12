Redmi готовит смартфон на 12000 мАч

Стоит отметить, что компания Redmi стремительно увеличивает ёмкость аккумуляторов своих смартфонов в последнее время — в январе Redmi Turbo 5 Max вышел с батареей на 9000 мАч, которая на тот момент стала самой ёмкой среди устройств бренда. К октябрю показатель вырос до 10000 мАч в Redmi K100. Так что потенциальный смартфон с аккумулятором на 12000 мАч превзойдёт Redmi Turbo 5 Max сразу на 3000 мАч менее чем за год. Впрочем, это не единственные модели Redmi, для которых ранее прогнозировали аккумуляторы повышенной ёмкости. Согласно предыдущим утечкам, Redmi Turbo 6 Max может получить батарею более чем на 10000 мАч, а Redmi Note 17 Pro Max — аккумулятор примерно на 10000 мАч. Это позволит реализовать высокую длительность автономной работы, что довольно важно для конечного потребителя.