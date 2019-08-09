Redmi показала новый смартфон

Гибридный алгоритм 3D HDR позволяет добиться динамического диапазона в 100 Дб против 60 Дб у предшественника, обеспечивая более насыщенную цветопередачу. Для сравнения, ученые подсчитали, что динамический диапазон человеческого глаза составляет около 120 Дб.Новая матрица работает по технологии комбинирования четырех пикселей в один, что позволяет значительно повысить её светочувствительность (на 15% выше 48-мегапиксельного аналога) и улучшить качество фотографий, сделанных в условиях слабого освещения. В зависимости от интенсивности света подстройка ISO осуществляется автоматически.64-мегапиксельная камера смартфона оснащена матрицей Samsung ISOCELL Bright GW1 с размером сенсора 1/1,7'' и пикселя — 0,8 мкм. Датчик способен захватить снимок размером 9248x6936 пикселей, который можно распечатать на плакате габаритами 2,44 на 3,26 метра.О стоимости новинки пока неизвестно.