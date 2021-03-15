Redmi представила RedmiBook Pro 15

В прошлом месяце Redmi анонсировала свою новейшую линейку ноутбуков серии RedmiBook Pro, а теперь данная линейка официально представлена в Китае — там буквально только что был запущен RedmiBook Pro 15 с процессором Intel 11-го поколения. Также ноутбук в базовой комплектации оборудован мобильным графическим процессором NVIDIA MX450, а процессором базовой модели выступает Core i5. Естественно, при желании пользователь может обновить ноутбук до более высокого уровня — до Core i7, например. Кроме того, ноутбук оборудован достаточно качественным дисплеем с высоким разрешением, памятью на 16 ГБ ОЗУ и 512 гигабайтами встроенного хранилища для личного контента. При этом стоит ноутбук вполне разумных денег и за эти деньги пользователь получает всё необходимое.