Redmi представила геймерский смартфон K80 Ultra

Устройство работает на Xiaomi HyperOS 2, основанной на Android 15, и обладает влагозащитой уровня IP68. Основная камера на тыльной панели использует 50-мегапиксельный сенсор OV Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма и поддерживает оптическую стабилизацию. Её дополняет 8-мегапиксельный ультраширокий объектив. Автономность обеспечивается аккумулятором ёмкостью 7410 мАч на базе кремний-углеродной технологии с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Стоит сказать, что Redmi K80 Ultra выглядит как полноценный игровой флагман — мощный, автономный, с ярким экраном и громким звуком. Правда, пока что новинка доступна только на территории Китая, но в ближайшем будущем ситуацию могут изменить. На глобальном рынке модель была бы популярной.