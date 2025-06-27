Redmi представила геймерский смартфон K80 Ultra

Сегодня компания Redmi официально представила новую модель K80 Ultra — продвинутый смартфон, ориентированный на мобильных геймеров и требовательных пользователей. Он занимает промежуточное положение между стандартным K80 и топовым K80 Pro, сочетая в себе производительность и дисплей высокого класса. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1280p+ и частотой обновления 144 Гц. Экран достигает пиковой яркости в 3200 нит, встроенный ультразвуковой сканер отпечатков и фронтальная камера на 20 Мп дополняют впечатление от фронтальной панели. Внутри установлен флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+, доступный с конфигурациями на 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Устройство работает на Xiaomi HyperOS 2, основанной на Android 15, и обладает влагозащитой уровня IP68. Основная камера на тыльной панели использует 50-мегапиксельный сенсор OV Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма и поддерживает оптическую стабилизацию. Её дополняет 8-мегапиксельный ультраширокий объектив. Автономность обеспечивается аккумулятором ёмкостью 7410 мАч на базе кремний-углеродной технологии с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Стоит сказать, что Redmi K80 Ultra выглядит как полноценный игровой флагман — мощный, автономный, с ярким экраном и громким звуком. Правда, пока что новинка доступна только на территории Китая, но в ближайшем будущем ситуацию могут изменить. На глобальном рынке модель была бы популярной.