Redmi представила колонку с 8-дюймовым дисплеем

2020-03-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker; [16]
Китайская компания Redmi представила новую умную колонку с названием XiaoAI Touch Screen Speaker.

Смарт-колонку оснастили восьми дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана HD. Также умную колонку Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker оснастили встроенной камерой.

Благодаря встроенной камеры, можно совершать видеозвонки. Также с помощью умной колонки можно управлять некоторыми устройствами умного дома.

Управление умным домом происходит с помощью фирменного голосового помощника XiaoAI. Умную колонку Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker оснастили распознаванием лиц. Если ребенок подойдет колонке, то автоматический включится родительский контроль и будет транслироваться только детский контент.

Колонка Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker поступит в продажу 27 марта с ценником в 50 долларов.

Комментарии и отзывы Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБЛучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Silverstone представила бюджетный корпус...
Silverstone представила бюджетный корпусPrecision PS14-E это Mid-Tower, изготовлен из черной стали и пластика. Боковая панель изготовлена из зака...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не в...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не вСерия смартфонов Samsung Galaxy S20 значительно превосходит своих предшественников практически во всех ас...
Выпущен бюджетный смартфон Vivo Y91C 202...
Выпущен бюджетный смартфон Vivo Y91C 202Сегодня ассортимент компании Vivo пополнился бюджетным смартфоном Y91C 2020, который был оценен в $120. Н...
Новинка от Meizu 16Xs...
Новинка от Meizu 16XsКомпания Meizu выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Meizu 16Xs.Аппарат имеет...
Компания Google случайно раскрыла информ...
Компания Google случайно раскрыла информАнонс следующей версии операционной системы Android для разработчиков уже не за горами. ...
Опубликованы первые фото с камеры Canon ...
Опубликованы первые фото с камеры Canon В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленную в начале года флагманскую зеркаль...
Компания Samsung распродала первую парти...
Компания Samsung распродала первую парти Компания Sam...
Вид на жительство во Франции. Как оформи...
Вид на жительство во Франции. Как оформи ...
Microsoft обновляет системные иконки...
Microsoft обновляет системные иконкиС момента запуска операционной системы Windows, компания предлагала солянку старых и новых иконок. Компан...
Лунный Новый год в World of Tanks Blitz...
Лунный Новый год в World of Tanks BlitzИгровая компания Wargaming отмечает Лунный Новый год в World of Tanks Blitz. ...
Авторы Black Desert пожертвуют деньги в ...
Авторы Black Desert пожертвуют деньги в Если вы следите за мировыми новостями, то знаете, что от стихийных бедствий сильно пострадали люди со все...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фото...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фотоПрофильное издание Slashleaks поделилось первой реальной фотографией смартфона Redmi Note 9, выход которо...
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камеройОбзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуферомОбзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером
Обзор Artway MD-109 Signature. Двухканальный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-109 Signature. Двухканальный комбо-видеорегистратор
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor