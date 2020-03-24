Redmi представила колонку с 8-дюймовым дисплеем

Китайская компания Redmi представила новую умную колонку с названием XiaoAI Touch Screen Speaker.

Смарт-колонку оснастили восьми дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана HD. Также умную колонку Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker оснастили встроенной камерой.

Благодаря встроенной камеры, можно совершать видеозвонки. Также с помощью умной колонки можно управлять некоторыми устройствами умного дома.

Управление умным домом происходит с помощью фирменного голосового помощника XiaoAI. Умную колонку Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker оснастили распознаванием лиц. Если ребенок подойдет колонке, то автоматический включится родительский контроль и будет транслироваться только детский контент.

Колонка Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker поступит в продажу 27 марта с ценником в 50 долларов.