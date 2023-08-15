Redmi представила смартфон K60 Ultra

Линейка смартфонов Redmi от Xiaomi всегда предоставляла передовые характеристики по достаточно низкой цене, и этот тренд продолжается с релизом Redmi K60 Ultra. Устройство получило сенсорный дисплей диагональю 6,67 дюйма с высоким разрешением и передовой матрицей — AMOLED-панель K60 Ultra имеет стандартную яркость в 1 200 нит с максимальной яркостью 2 600 нит, что больше, чем у смартфонов Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 9200+, который является немного более быстрой версией Dimensity 9200. И, собственно, данный процессор является одной из причин, по которой смартфон смогли сделать доступным — производитель отказался от дорогих чипов компании Qualcomm.

Также потенциальным покупателям доступны несколько вариантов конфигурации памяти, начиная с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с высокой пропускной способностью и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. При желании потенциальный покупатель получит 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что достаточно неплохо для современных решений. Кроме того, смартфон K60 Ultra — один из первых смартфонов на платформе Android с 24 ГБ оперативной памяти. Также смартфон получил достаточно приличную камеру на 50 Мп, которая позволяет снимать качественные снимки и получать от этого море удовольствия, и низкую цену. Для тех, кто не гоняется за флагманами за тысячу долларов, это действительно шикарный вариант.