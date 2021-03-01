Redmi представила свой монитор

У бренда Redmi от компании Xiaomi сегодня появился новый продукт — это первый монитор, который компания анонсировала с момента запуска Redmi 1A в мае прошлого года в качестве первого монитора бренда. Новый монитор Redmi оснащен 27-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080p. Цена дисплея составляет 799 юаней (123 доллара США), что выше, чем цена Redmi 1A в 499 юаней (~ 77 долларов США). Ожидается, что монитор официально поступит в продажу 8 марта в торговых центрах Xiaomi и Jingdong. Что касается внешнего вида, монитор Redmi порадует потенциальных покупателей классическим дизайном с тремя микро-гранями. Да, в характеристиках модели нет ничего удивительного, но производитель предоставляет устройство доступного уровня.