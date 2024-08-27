Redmi представила умные часы Watch 5 Active

Сегодня компания Redmi официально представила свои новые умные часы под названием Redmi Watch 5 Active, которые, судя по характеристикам, имеют приличный потенциал в сегменте недорогих устройств. Например, эти часы оснащены функцией Bluetooth-звонков с чётким звуком и шумоподавлением (работает для подавления шумов вокруг человека, чтобы его голос звучал чище), 2-дюймовым IPS сенсорным экраном и аккумулятором, который может работать до 18 дней на одном заряде. Да, как и сообщали ранее инсайдеры, часы Redmi Watch 5 Active оснащены квадратным 2-дюймовым экраном с разрешением 320x385 пикселей и яркостью 500 нит. Корпус устройства выполнен из металлического сплава на основе цинка, плюс часы работают на операционной системе Xiaomi HyperOS и подключаются через Bluetooth 5.3 к любому устройству на базе Android 6.0 и выше или iOS 12 и выше с помощью приложения Mi Fitness.

Владельцам часов доступны более 200 настраиваемых циферблатов, а также отслеживание более 140 видов спорта и тренировок с автоматическим распознаванием активности. Redmi Watch 5 Active также поддерживают круглосуточный мониторинг здоровья с возможностью отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и стресса. Часы поддерживают Amazon Alexa, быстрые ответы на сообщения, до десяти избранных контактов и специальное приложение для быстрого набора номера. Кроме того, Redmi Watch 5 Active получили степень защиты IPX8, так что их можно погружать на глубину до 1 метра.
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