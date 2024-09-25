Redmi представила умные часы Watch 5 Lite

Сегодня компания Xiaomi официально представила свои новые умные часы Redmi Watch 5 Lite, дополнив недавно выпущенные Redmi Watch 5 Active более высокого уровня. Стоит сказать, что новая модель на самом деле очень похожа на Watch 5 Active, но отличается наличием функции Always On Display благодаря использованию AMOLED-дисплея вместо LCD-аналога. Диагональ экрана составляет 1,96 дюйма, пиковая яркость достигает 600 нит, а разрешение — 502x410 пикселей. Часы поддерживают более 200 облачных циферблатов, 50 из которых настраиваемые. При этом часы Redmi Watch 5 Lite работают на базе операционной системы HyperOS и совместимы с устройствами на базе Android 6 или iOS 12 и выше. Часы также поддерживают Alexa, отображение эмодзи и язык хинди, если вам это интересно. Кроме того, они оснащены функцией Bluetooth-звонков, оснащены динамиком и двумя микрофонами с функцией шумоподавления.

Для мониторинга здоровья и фитнеса часы оснащены датчиком сердечного ритма и поддерживают более 150 режимов тренировок для занятий в помещении и на улице. Они также могут отслеживать процесс нагрузки при плавании благодаря водонепроницаемости до 5 ATM. Среди других ключевых характеристик — многофункциональная боковая кнопка, встроенный GPS, датчик уровня кислорода в крови и модуль Bluetooth 5.3. Аккумулятор ёмкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней работы при стандартном использовании и до 12 дней при интенсивной эксплуатации. Весьма интересное устройство за свои деньги.