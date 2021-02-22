Redmi раскрыла дизайн Redmi K40

Компания Xiaomi опубликовала первое официальное изображение смартфона Redmi K40, демонстрирующее его заднюю панель. Отметим крупный блок тыльной камеры и диагональный узор, который отличает этот смартфон от других моделей. Ранее стало известно, что Redmi K40 получит самую маленькую врезанную фронтальную камеру, самый дорогой на рынке плоский 120-Гц дисплей OLED E4 производства Samsung, датчик для адаптации дисплея к внешним условиям, платформу Snapdragon 870 и поддержку Wi-Fi 6 и скорости передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с. Официальная презентация смартфонов Redmi K40 и Redmi K40 Pro состоится 25 февраля.