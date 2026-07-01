Redmi выпустила наушники Headphones Neo

Компания Redmi официально вышла на рынок полноразмерных наушников, представив свою первую беспроводную модель. Новинка под названием Redmi Headphones Neo была анонсирована вместе со смартфоном Redmi K90 Ultra — производитель делает ставку на активное шумоподавление, длительное время автономной работы и расширенные аудиовозможности при доступной цене. Redmi Headphones Neo получили минималистичный дизайн со складной конструкцией, что упрощает переноску устройства. Вес наушников составляет около 263 грамм, амбушюры изготовлены из экокожи с наполнителем из пены с эффектом памяти, что должно повысить комфорт при длительном использовании. Чашки поддерживают поворот до 110 градусов и наклон до 15 градусов для более удобной посадки на голове, а регулируемое металлическое оголовье рассчитано на долговечную эксплуатацию и дополнительный комфорт.
В основе аудиосистемы лежат 40-мм динамические излучатели с титановым покрытием, размещённые в независимых акустических камерах. Такая конструкция позволяет снизить уровень искажений и добиться более чистого звучания. Наушники поддерживают USB Audio с возможностью проводного воспроизведения звука без потерь в формате до 96 кГц/24 бит и имеют сертификацию Hi-Res Audio. Также предусмотрены четыре готовых профиля эквалайзера и 10-полосный пользовательский эквалайзер для тонкой настройки звучания. Весьма интересная модель на самом деле, выглядит достаточно привлекательно.