Redmi выпустила новые ноутбуки Book 14 и Book 16

Сегодня в Китае были представлены обновлённые модели ноутбуков Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) — эти устройства в плане характеристик абсолютно идентичны аналогичным версиям 2024 года, но теперь Xiaomi оснастила их процессорами Intel Core i5-2200H нового поколения. За счёт этого автономность моделей была улучшена на 15,6%, и, по словам главы компании Redmi, это связано с искусственным интеллектом, встроенным в процессор Intel, поскольку ёмкость батареи осталась неизменной. При этом Redmi Book 14 имеет экран с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2880x1800 пикселей, панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, яркость 400 нит и охватывает 100% цветового пространства sRGB. У модели Book 16 аналогичные характеристики, но с немного изменённым соотношением сторон и разрешением 2560x1600 пикселей.

Обе модели могут оснащаться до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителем на 1 ТБ, а также работают на Windows 11 из коробки. Примечательно, что теперь Redmi предлагает поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, также имеется поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos, а фронтальная камера с разрешением 1080p, по словам представителя компании, идеально подходит для видеозвонков. Проблема только в том, что выпускать эти модели за пределами Китая компания, скорее всего, не планирует, потому что отличий от предыдущего поколения минимум. И, соответственно, нет никакого смысла создавать внутреннюю конкуренцию своим же ноутбукам на глобальной арене.
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