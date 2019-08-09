Redmi выпустит новый смартфон

Ранее о возможности выпуска продвинутого камерофона заявил известный инсайдер Ice universe. По его словам, уже в 2020 году на рынке появятся устройства с разрешением основной камеры в 108 мегапикселей и 10-кратным оптическим зумом. В большинстве современных смартфонов используется гибридная технология приближения со значительным количеством цифровых шумов. Оптическое приближение влияет на качество снимков в гораздо меньшей степени.В планах Redmi — использование первого в мире сенсора с разрешением 108 мегапикселей, разрабатываемого Samsung. Матрица этого чипа способна снимать фотографии с соотношением сторон 12 032 х 9024 пикселя. Об этом заявил глава бренда Redmi Лин Бин. Коллаборация с южнокорейским брендом позволит компании первой выпустить смартфон с рекордным разрешением сенсора.Бренд Redmi раскрыл свой ещё более амбициозный план по выпуску первого гаджета с разрешением основной камеры 108 Мп.О стоимости новинки пока неизвестно.