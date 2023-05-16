RedmiBook 14 (2023) получит процессор Core i7-12700H

Компания Xiaomi объявила, что новое поколение ноутбука RedmiBook 14 будет официально представлено уже 22 мая этого года. Также китайский производитель поделился некоторыми характеристиками грядущей новинки. Итак, лэптоп оснастят 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-12500H и 14-ядерным 20-поточным Core i7-12700H с сертификацией Intel Evo, системой охлаждения с двумя вентиляторами и 8-мм тепловыми трубками, батареей ёмкостью 56 Втч, адаптером питания мощностью 100 Вт, поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и портом Thunderbolt 4. Ориентировочная цена ноутбука составляет 575 долларов за базовую версию.