RedmiBook 14 Ryzen Edition стоит всего 425 долларов

2019-10-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - RedmiBook 14 Ryzen Edition; [105]
В сети появился постер с официальными ценами на различные версии ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition, который уже доступен для предварительного заказа. Согласно предыдущим слухам, базовая версия новинки должна была стоить 490 долларов, но реальность оказалась еще лучше. Вариант с процессором Ryzen 5 3500U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ обойдется всего в 425 долларов. Версия с AMD Ryzen 5 3500U, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценена в $465, более производительным процессором AMD Ryzen 7 3700U, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD – $535, а вот цена топовой конфигурации с чипом AMD Ryzen 7 3700U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD пока не раскрывается.

Старт продаж намечен на 21 октября. Помимо прочего, новинки могут похвастаться технологией мгновенного обмена данными со смартфонами и быстрой зарядкой.

Комментарии и отзывы RedmiBook 14 Ryzen Edition
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