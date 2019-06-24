RedmiBook 14 и его функции

Из разъемов в новинке предусмотрены USB 2.0, два USB 3.0, полноразмерный HDMI и комбинированный аудиоразъём. Беспроводные интерфейсы представлены Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц).Ноутбук выпускается в нескольких модификациях с процессорами Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX 250 с 2 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, и SSD-накопителем на 256 или 512 ГБ. RedmiBook 14 выполнен в компактном металлическом корпусе толщиной 17,95 мм и весом 1,5 кг. Как несложно догадаться из названия, новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и тонкими рамками. Лэптоп также получил полноразмерную клавиатуру без цифрового блока и большой тачпад. Как и в случае с ноутбуками Xiaomi, производитель придерживается минимализма в дизайне, но на крышке сбоку есть логотип бренда.Стоимость новинки составит 622 доллара.