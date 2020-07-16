RedmiBook 16 на Intel Ice Lake появился в продаже

Бренд Redmi выпустил в продажу ноутбук Redmibook 16, который основан на чипах Intel Core 10-го поколения. Новинка характеризуется 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 4-ядерными процессорами Core i5-1035G1 (1,0–3,6 ГГц) или Core i7-1065G7 (1,3–3,9 ГГц), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, видеокартой NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти, модулями Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, портами USB 3.1 Gen1 и USB 2.0, симметричным портом USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4, стереофоническими динамиками, а также батареей ёмкостью 46 Втч соответственно. Цена ноутбука составляет 710 и 810 долларов в зависимости от версии.