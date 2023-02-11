RedmiBook Pro 14 2022 получил версию на Core i5-12500H

Компания Xiaomi выпустила в Китае новую версию ноутбука RedmiBook Pro 14 2022, которая может похвастаться 12-ядерным процессором Intel Core i5-12500H. Напомним, что ранее данная модель оснащалась чипами Intel Core одиннадцатого поколения, которые отличаются низким энергопотреблением и не самой высокой производительностью. Цена новинки составляет 690 долларов. Данная конфигурация также оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 56 Втч, дактилоскопическим сенсором, металлическим корпусом толщиной 16 мм и массой 1,56 кг.

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