RedmiBook Pro 14 выпустили на процессорах AMD

Еще в конце февраля Redmi представила RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 на мероприятии по запуску серии смартфонов Redmi K40 в Китае. Три месяца спустя суббренд Xiaomi выпустил Ryzen Edition этих двух ноутбуков. Как следует из названия, новые ноутбуки этой марки оснащены процессорами AMD Ryzen, а не чипсетами Intel, как в оригинальных моделях. Стоит сказать, что недавно выпущенные RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition и RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition идентичны оригинальным RedmiBook Pro 14/15 трех месяцев назад. Следовательно, ожидать каких-то изменений в плане дизайна, клавиатуры и прочих тонкостей совершенно не стоит — производитель лишь заменил центральный процессор.

RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition:AMD Ryzen 5 5500U - 4299 йен (672 доллара)AMD Ryzen 7 5700U - 4699 иен (735 долларов)RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition:AMD Ryzen 5 5600H - 4799 иен (751 доллар)AMD Ryzen 7 5800H - 5299 иен (829 долларов)В любом случае, несмотря на наличие разных процессоров, они имеют одинаковую оперативную память DDR4 16 ГБ 3200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 512 ГБ.Еще одно отличие состоит в том, что из-за наличия процессоров AMD RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition не поставляется с Thunderbolt 4 USB Type-C. Однако, как сообщается на официальном сайте, один из двух портов USB Type-C поддерживает вывод видео. Следовательно, мы думаем, что этот порт включает стандарт DisplayPort 1.4, хотя официально он не упоминается.