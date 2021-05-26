RedmiBook Pro 14 выпустили на процессорах AMD

RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition:
AMD Ryzen 5 5500U - 4299 йен (672 доллара)
AMD Ryzen 7 5700U - 4699 иен (735 долларов)
RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition:
AMD Ryzen 5 5600H - 4799 иен (751 доллар)
AMD Ryzen 7 5800H - 5299 иен (829 долларов)
В любом случае, несмотря на наличие разных процессоров, они имеют одинаковую оперативную память DDR4 16 ГБ 3200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 512 ГБ.
Еще одно отличие состоит в том, что из-за наличия процессоров AMD RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition не поставляется с Thunderbolt 4 USB Type-C. Однако, как сообщается на официальном сайте, один из двух портов USB Type-C поддерживает вывод видео. Следовательно, мы думаем, что этот порт включает стандарт DisplayPort 1.4, хотя официально он не упоминается.