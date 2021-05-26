RedmiBook Pro 14 выпустили на процессорах AMD

Еще в конце февраля Redmi представила RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 на мероприятии по запуску серии смартфонов Redmi K40 в Китае. Три месяца спустя суббренд Xiaomi выпустил Ryzen Edition этих двух ноутбуков. Как следует из названия, новые ноутбуки этой марки оснащены процессорами AMD Ryzen, а не чипсетами Intel, как в оригинальных моделях. Стоит сказать, что недавно выпущенные RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition и RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition идентичны оригинальным RedmiBook Pro 14/15 трех месяцев назад. Следовательно, ожидать каких-то изменений в плане дизайна, клавиатуры и прочих тонкостей совершенно не стоит — производитель лишь заменил центральный процессор.

RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition:
AMD Ryzen 5 5500U - 4299 йен (672 доллара)
AMD Ryzen 7 5700U - 4699 иен (735 долларов)

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition:
AMD Ryzen 5 5600H - 4799 иен (751 доллар)
AMD Ryzen 7 5800H - 5299 иен (829 долларов)

В любом случае, несмотря на наличие разных процессоров, они имеют одинаковую оперативную память DDR4 16 ГБ 3200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 512 ГБ.

Еще одно отличие состоит в том, что из-за наличия процессоров AMD RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition не поставляется с Thunderbolt 4 USB Type-C. Однако, как сообщается на официальном сайте, один из двух портов USB Type-C поддерживает вывод видео. Следовательно, мы думаем, что этот порт включает стандарт DisplayPort 1.4, хотя официально он не упоминается.
Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 14
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстра...
Все хвалебные обзоры на старте продаж PlayStation 5 уже давно отгремели. Теперь, когда ситуация с дефицит...
Наушники Realme Buds Air2 выпущенные в К...
Компания Realme провела конференцию по запуску новых продуктов, на которой представила наушники Buds Air2...
Vivo V21 5G подтвержден для Индии...
Компания Vivo подтвердила, что смартфон V21 5G поступит в Индию. В преддверии запуска смартфона, компания...
Смартфон LG Velvet получит обновление до...
Компания LG объявила о том, что смартфоны LG G8, LG V50, LG V60, LG Velvet и LG Wing получат обновление д...
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk...
FM-трансмиттер — это устройство для передачи аудиосигнала на акустическую систему автомобиля. Также это к...
Грядущий смартфон Sony Xperia 1 III полу...
Компания Sony проведет мероприятие 14 апреля, на котором компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а...
ZTE представила смартфоны Tianji Axon A3...
ZTE анонсировала новую серию смартфонов в Китае — серия Tianji Axon A31 основана на серии смартфонов Axon...
SK Hynix запускает производство модулей ...
SK Hynix объявила о начале массового производства модулей памяти стандарта LPDDR5 объемом 18 ГБ для мобил...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor