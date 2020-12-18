RedmiBook Pro 14S замечен на Geekbench

Новый RedmiBook Pro 14S был замечен на Geekbench , известной платформе для тестирования. Новинка оснащена новейшим мобильным процессором AMD Ryzen 5700U и ему удалось превзойти своего предшественника RedmiBook 14.

Судя по изображению, результаты тестирования RedmiBook Pro 14S впечатляющие, поскольку мобильный процессор смог набрать более чем на 28 процентов больше баллов, чем Ryzen 4700U последнего поколения.

Тестирование ноутбука проводилось в Geekbench 5, а производительность была измерена в многоядерном тесте. APU Ryzen 5000 на базе Lucienne Zen 2 отличается повышенной производительностью, а также улучшением благодаря встроенному графическому процессору и поддержке SMT. Процессор Ryzen 7 5700U имеет 8 ядер и 16 потоков, что помогло ему набрать 6431 балл по сравнению с 5018 баллами 4700U.
Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 14S
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