RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition подешевел на $135

Сетевые инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi снизила цену на ноутбук RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition. Если ранее за топовую версию просили 875 долларов, то теперь она стоит в Китае за 745 долларов. Речь идет о конфигурации с процессором AMD Ryzen 7 6800H, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ.

Ноутбук также может похвастаться 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 90 Гц, яркостью до 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1, сканером отпечатков пальцев, интерфейсами USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников.
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