RedmiBook Pro 15 2022 получит 10-ядерный процессор

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука RedmiBook Pro 15 2022, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 10-ядерного чипа Intel Core i7-12650H семейства Alder Lake, который характеризуется TDP в 45 Вт, 6 мощными ядрами и 4 энергоэффективными, тактовой частотой до 4,7 ГГц, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и графическим адаптером с 64 исполнительными блоками. В однопоточном испытании ноутбук набрал 1800 баллов, а в многопоточном тесте – 11872 балла. Получит ли лэптоп дискретную графику, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 15 2022
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