RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 оценен в $665

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023, который оценен в 640 и 665 долларов за версии с 6-ядерным процессором Ryzen 5 7640HS и с 8-ядерным чипом Ryzen 7 7840HS. Обе конфигурации оснащаются 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Старшая версия может похвастаться наличием встроенного графического адаптера AMD Radeon 780M, которое позволяет играть в современные игры в разрешении Full HD.

Ноутбук также характеризуется цельнометаллическим корпусом толщиной 14,9 мм, дисплеем с разрешением 3,2К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 72 Втч и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения.
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